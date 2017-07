La serie “Kick no oni” racconta la vita di Tadashi Sawamura, un ex campione di karate diventato famoso in Giappone alla fine degli anni ‘60 come lottatore di boxe thailandese o muay thai. È stata trasmessa in Giappone sulla rete TBS a partire dal 2 ottobre 1970, per un totale di 26 episodi.

L'anime può essere diviso in due parti. La prima, più breve, mostra il tentativo di convincere Sawamura, da parte del suo impresario Noguchi, del fatto che la muay thai sia una tecnica di combattimento migliore del karate, mentre nella seconda vengono raccontati la preparazione e i combattimenti di Sawamura come lottatore di kick boxing. È questo, infatti, il nome scelto da Noguchi per divulgare e rendere popolare la muay thai in Giappone.