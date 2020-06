Cartoni anni 80 in tv: le novità di giugno 2020

Due classici anni 80 sono di ritorno nel mese di giugno in televisione, per la felicità di tutti gli appassionati di vecchie serie animate. Perché, diciamocelo, i servizi di streaming sono comodi e offrono la possibilità di recuperare tanti titoli storici, ma veder riapparire in televisione i cartoni di una volta moltiplica notevolmente l’effetto nostalgia.

Man-Ga, al canale 133 di Sky, dal 9 giugno riproporrà “Il libro della giungla”, versione animata giapponese del romanzo di Rudyard Kipling, dal lunedì al venerdì alle 18.35 e in replica negli orari 1.05, 10.40 e 15.45. La serie è composta da 52 episodi e fu prodotta nel 1989 dalla Nippon Animation in collaborazione con l’italiana Doro Tv. In Giappone fu trasmessa su Tv Tokyo dal 2 ottobre 1989 al 29 ottobre 1990, ogni lunedì alle ore 19. Da noi arrivò in prima tv all’interno di Bim Bum Bam il 15 giugno 1992, rimanendo in onda fino all’11 agosto. Rispetto al lungometraggio Disney del 1967, l’anime è più fedele al libro, non risparmiando allo spettatore alcune scene cruente di combattimento.

Il protagonista è Mowgli, che, dopo la morte dei genitori, arrivati nella giungla indiana con un team di esploratori e scienziati, viene salvato, adottato e allevato da una coppia di lupi. Il compito di educarlo e iniziarlo alle leggi della giungla viene affidato all’orso Baloo, dal carattere saggio e paziente, insieme alla pantera nera Bagheera. Attorno al piccolo d’uomo ruotano molti altri personaggi, che con lui vivono avventure incredibili e pericolose, sempre impegnati a evitare la feroce tigre Shere Khan.

Altra replica in arrivo su Man-Ga l’11 giugno è quella di “Hilary”, il cartone sportivo-romantico sull’aspirante olimpionica di ginnastica ritmica, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 e in replica alle 6.00, 11.05 e 16.15. Hilary ha una passione smisurata per la ginnastica e un sogno nel cassetto: gareggiare alle olimpiadi. Sua amica/rivale è Debbie, che la sfida sia in palestra che in campo amoroso. Entrambe, infatti, sono intenzionate a conquistare il cuore di Willy, promettente atleta di ginnastica artistica che frequenta la loro stessa scuola.

Prodotta da Tatsunoko e andata in onda in Giappone su Tv Asahi dal 3 maggio al 20 settembre 1986, la serie è composta da soli 19 episodi, dei 26 inizialmente previsti. L’interruzione fu dovuta ai bassi indici d’ascolto, tanto che la storia si ferma al terzo volume del manga (dei 16 pubblicati), per poi fare un salto in avanti di quattro anni, con un finale diverso rispetto all’opera cartacea. In Italia è stata trasmessa su Italia1 dal 18 gennaio al 26 febbraio 1988, nella fascia dedicata ai cartoni delle 8 di sera (casualmente lo stesso orario scelto da Man-Ga).

“Il libro della giungla” e “Hilary” andranno a sostituire rispettivamente “Il Tulipano Nero” e “La principessa Zaffiro”, che si apprestano alla conclusione. Venerdì 12 giugno, nella collocazione delle 21.20, andrà in onda anche l’ultima puntata di “Capricciosa Orange Road“, che, però, da lunedì 15 giugno sarà proposto nuovamente dall’inizio.

