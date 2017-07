Informativa sui cookie

L’informativa di seguito riportata, relativa all’uso di cookie su questo sito web, è resa all’utente in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” e nel rispetto dell’art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Per rendere il nostro sito più facile e intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono brevi file testuali (lettere e/o numeri) che consentono al server web di memorizzare sul client (il browser internet dell’utente) informazioni da riutilizzare durante la visita del sito internet o in seguito, anche a distanza di giorni. I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

I cookie non registrano informazioni personali dell’utente e gli eventuali dati identificabili non sono memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio browser di navigazione. Si può impostare la cancellazione dei cookie o attivare un avviso quando i cookie vengono salvati sul proprio computer. Per procedere senza modificare le regole di memorizzazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.

Per saperne di più sui cookie e sul loro funzionamento, consultare il sito www.allaboutcookies.org oppure www.youronlinechoices.eu.



Tipologie di cookie

A seconda dei singoli obiettivi, si utilizzano cookie differenti. Di seguito viene fornito un elenco dei tipi di cookie più diffusi e degli scopi per cui vengono utilizzati.

Cookie di sessione

I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer durante l’esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. I cookie di sessione rimangono memorizzati nel computer per un breve periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non appena l’utente chiude il browser web.

Cookie permanenti o traccianti

I cookie permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di tempo. Questo tipo di cookie possiede una data di scadenza. I cookie permanenti consentono ai siti web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive visite degli utenti, rendendo così l’esplorazione più pratica e rapida, poiché, ad esempio, non è più necessario effettuare l’accesso. Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si effettua il primo accesso al sito web che lo ha creato.

Cookie di prime parti

Questi cookie vengono impostati dai siti web stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti. Vengono comunemente utilizzati per archiviare informazioni quali le preferenze, da utilizzare alle successive visite al sito.

Cookie di terze parti

Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti web. I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche web, possono essere “cookie di terze parti”.

I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione degli utenti e si ritiene che siano più sensibili dal punto di vista dell’integrità. Per questo motivo, la maggior parte dei browser web permette di modificare le impostazioni in modo che tali cookie non vengano accettati.



Gestione dei cookie

I cookie possono essere limitati o bloccati mediante le impostazioni del browser. Se preferisci che i siti web non memorizzino alcun cookie nel tuo computer, imposta il browser in modo da ricevere una notifica prima dell’archiviazione di ogni cookie. In alternativa, puoi impostare il browser in modo che rifiuti tutti i cookie o solo i cookie di terze parti. Puoi anche eliminare tutti i cookie già presenti nel sistema. È importante sottolineare che le impostazioni devono essere modificate separatamente in ogni browser e computer utilizzato.

Se il blocco della memorizzazione dei cookie è impostato, non ci sarà possibile garantire un corretto funzionamento del sito web. Alcune funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere più possibile visualizzare determinati siti web. Inoltre, il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione degli annunci pubblicitari. Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi.

Ogni browser consente di personalizzare il modo in cui i cookie devono essere trattati. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione del browser utilizzato. Alcuni browser consentono la “navigazione anonima” sui siti web, accettando i cookie per poi cancellarli automaticamente al termine della sessione di navigazione. Per ulteriori informazioni riguardo la “navigazione anonima” consultare la documentazione del browser utilizzato.