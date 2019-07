Il flauto a sei Puffi: il film del 1976 è su YouTube

Una notizia che farà di certo piacere a tutti i fan italiani dei Puffi. È stato caricato da qualche giorno su YouTube il film a cartoni del 1976 intitolato “Il flauto a sei Puffi” e diretto da Peyo, il creatore delle piccole creature blu tanto amate in tutto il mondo. Il lungometraggio è stato diviso in tre parti, per un totale di 72 minuti di visione. È possibile guardarlo accedendo al canale YouTube ufficiale dei Puffi.

“Il flauto a sei Puffi” è ambientato in un Medioevo fiabesco e ha per protagonisti principali John e Solfamì, il primo valoroso cavaliere, il secondo suo scudiero di fiducia, imbranato e divertente, nonché menestrello alla corte del re. Il film è la trasposizione animata della storia a fumetti “La flûte à six trous” (in seguito ripubblicata come “La flûte à six schtroumpfs”) della serie “Johan & Pirlouit”, pubblicata a puntate sulla rivista franco-belga “Le Journal de Spirou” tra l’8 maggio 1957 e e il 5 febbraio 1959, segnando la prima apparizione in assoluto dei Puffi.

Il film inizialmente uscì nelle sale in Belgio e nella Germania dell’Ovest il 7 ottobre 1976 e successivamente in altre nazioni europee, tra cui in Francia, dove debuttò al cinema il 16 dicembre di quello stesso anno. Negli Stati Uniti e in Italia l’uscita avvenne soltanto diversi anni dopo, a seguito del successo della serie animata realizzata dallo studio di Hanna & Barbera, che prese il via nel 1981 proseguendo per ben nove stagioni.

La vita scorre tranquilla al castello del re, fra le giostre cavalleresche, che vedono il giovane cavaliere John vincitore, e le esibizioni trobadoriche del piccolo, ingenuo e stonatissimo buffone di corte Solfamì. Quest’ultimo entra in possesso di uno strumento difettoso, un flauto dotato soltanto di sei fori, e ben presto inizia a suonarlo. A differenza del solito, la melodia che Solfamì esegue risulta orecchiabile, ma chiunque l’ascolti inizia a ballare in modo frenetico, a causa delle proprietà magiche del flauto, fino addirittura ad addormentarsi stremato.

La voce dell’esistenza del flauto magico a sei fori arriva all’orecchio del malfattore Matteo Manolesta, che si reca nel castello del re, riuscendo a sottrarlo dalle mani di Solfamì. A corte tutti si rendono conto della pericolosità di quel flauto magico. John e Solfamì partono alla ricerca di Manolesta, ma i loro sforzi sono vani perché finiscono per cadere inesorabilmente addormentati ai suoi piedi. I due, quindi, si rivolgono al mago Omnibus, che li indirizza ai creatori del flauto magico, ovvero i Puffi, piccoli ometti blu vestiti di bianco, apparentemente uguali fra loro che vivono nascosti nella foresta.

Il film è stato trasmesso in TV da Rete4, Telemontecarlo, ma soprattutto da Italia1, che per molti anni ne fece un appuntamento fisso nel periodo natalizio.