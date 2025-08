Man-Ga torna in TV gratis al numero 236 del digitale terrestre

Grandi notizie per gli appassionati di animazione giapponese in Italia: il canale Man-Ga potrebbe tornare in onda, e questa volta gratuitamente, sul digitale terrestre!

Per i pochi che non lo ricordassero, Man-Ga è stato uno dei punti di riferimento in Italia per gli amanti degli anime. Un canale interamente dedicato all’animazione giapponese, disponibile tra il 2010 e il 2020 agli abbonati di Sky, capace di proporre titoli cult, serie animate rare e anche inedite.

Dopo la sua chiusura, la società Yamato Video, che ne curava i contenuti, ha continuato a proporre animazione nipponica attraverso la piattaforma Prime Video con il canale dedicato Anime Generation.

Ma ora qualcosa si sta muovendo. Il 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato l’elenco aggiornato delle numerazioni LCN (Logical Channel Number) dei canali nazionali del digitale terrestre. Tra i cambiamenti spicca il canale 236, che ha ufficialmente cambiato nome da “Italia TV 3” a “Man-Ga”.

Non solo il nome è stato aggiornato, ma anche la società titolare del canale: da “C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l.” si è passati a “YAMATO S.r.l.”, ovvero proprio l’azienda dietro la programmazione storica di Man-Ga e dell’attuale canale Anime Generation su Prime Video.

Questo passaggio potrebbe segnare non solo il ritorno sugli schermi di Man-Ga, ma anche una strategia promozionale per sostenere il canale Anime Generation. Il digitale terrestre, infatti, offrirebbe una “vetrina” accessibile a tutti per far conoscere nuovi titoli, stimolare l’interesse del pubblico e magari spingere verso l’abbonamento su Prime Video.

Al momento, non sono stati annunciati palinsesti né date ufficiali per l’avvio delle trasmissioni, ma il cambio di denominazione e la nuova titolarità del canale sono segnali concreti e incoraggianti. A conferma che qualcosa sta per succedere, nella giornata del 4 agosto Yamato Video ha pubblicato su Facebook, in condivisione con la vecchia pagina di Man-Ga, un’immagine con il numero 236 in bella vista e la scritta giapponese つづく(“continua”).

L’entusiasmo tra i fan è già palpabile sui social e in molti sperano che questo segni l’inizio di una nuova era dell’animazione giapponese in chiaro in Italia. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da Yamato Video sul lancio del rinnovato Man-Ga al canale 236 del digitale terrestre.

Restate sintonizzati: il Giappone potrebbe tornare a casa vostra, gratis e in alta definizione!

Fonti consultate: Alessandria Digitale, Yamato Video.

© Riproduzione riservata